هدية كاتي بيري للجمهور مولودين اثنيتن

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Aug 18, 2020
شاركت المغنية الأميركية كاتي بيري معجبيها بجولة افتراضية في حجرة نوم طفلتها الجديدة، وذلك في عد تنازلي لموعد ولادتها.
بدت “كاتي” متحمسة جدًا وهي تحمل جهاز اللابتوب في بث مباشر وتنتقل بين أرجاء الغرفة التي طغى عليها اللون الزهري.
في الوقت نفسه، تصدر كاتي بيري قريباً جداً ألبومها الجديد وهو الخامس في مسيرتها الفنية والذي يحمل عنوان Smile.
إذًا، هدية “بيري” للجمهور مولودين إثنيتن، في إشارة الى اقتراب وضع مولودتها الاولى، وطرح ألبومها الجديد.
وكانت كاتي بيري قد أرجأت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو الفائت في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا وذلك بعدما أعلن كل من أورلاندو بلوم وكاتي بيري خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.
كاتي بيري كشفت في ابريل الفائت، أنها تنتظر طفلة من خطيبها “بلوم”، وقد اختارت النجمة جينيفر انيستون لتكون الأم الروحية لمولودتها القادمة.
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