شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستمتع بالبحر وتنصح جمهورها: غذى روحك بالمياه المالحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوى جمهورها بصور خلال قضاء إجازتها الصيفية على شاطئ البحر، وظهرت مرتدية مايوه أسود وكاش مايوه أبيض وقبعة للبحر، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "غذى روحك بالمياه المالحة ودع الرمال تعانق أصابع قدميك".

وكانت شاركت ليلى علوي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورتين مجمعتين لها، أحداهما قديمة والأخرى التقطتها مؤخرا، معلقة عليها "هذا العام يغير طريقة تفكيرنا في الشعر"، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



ليلي علوي

وخطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار إليها بنيولوك جديد، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة تعود إلى ستايل التسعينات من القرن الماضى، عبر حسابها بموقع انستجرام، حيث نشرت صورة لها، نالت إعجاب جمهورها.

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وفي وقت سابق، انهال جمهور الفنانة ليلى علوى، بالتعليق على صورتها الجديدة، مدبديا إعجابه بإطلالتها، حيث كتب أحد متابعيها:" البرنسيسة والمحترمة"، وكتب آخر:" ماشاءالله عليكى حضرتك بتثبتى ان الحلو حلو من يومه وحضرتك وقفة جنب الورد طيب ماحضرتك وردة طبيعة".

كما تحاول ليلى علوي الاستمتاع بصيفها بأفضل طريقة ممكنة، مثلما ظهر خلال آخر صور قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور مع مجموعة من اصدقاءها مثلما ظهر خلال تعليقها على الصور حين كتبت : "يوم حلو أوي مع أعز صحاب".

وكانت شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري صباح اليوم من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعدد من الصور برفقة أسرتها خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.