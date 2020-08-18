اتهام اثنين بقتل مغنى الراب جام ماستر جاى بعد 18 عاما على الجريمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهه المدعى العام الفيدرالى في بروكلين، إلى شخصين في نيويورك تهمة قتل المغنى جام ماستر جاى، أحد رواد موسيقى الراب، بعد 18 عاما على وقوع الجريمة التي ارتكبت في العام 2002 ويرجح أن يكون دافعها المخدرات.
وقتل الموسيقي البالغ 37 عاما ومؤسس فرقة "ران-دي مي سي" الثلاثية برصاصة في الرأس فى نيويورك في 30أكتوبر 2002 في استوديو تسجيل بمنطقة كوينز.
وقد اقيمت له جنازة مهيبة في كاتدرائية آلن، ضمت مشاهير الراب في تلك الفترة ومنهم ل.ل. كول ج. وكوين لطيفة فضلا عن آلاف الأشخاص.
ونقلت قناة يورونيوز، أن المدعي العام الفيدرالي في بروكلين، وجه تهمة القتل المرتبط بتجارة الكوكايين إلى كارل جوردان جونيور البالغ من العمر 36 عاما ورونالد واشنطن البالغ من العمر 56 عاما المشتبه فيهما منذ فترة طويلة في الجريمة التي بدت على الفور وكأنها تصفية حسابات.
ووجهت إلى جوردان جونيور كذلك ثماني تهم أخرى مرتبطة ببيع الكوكايين. وأوقف الأحد، ودفع ببراءته الإثنين من التهم الموجهة إليه خلال جلسة قصيرة عبر الفيديو. أما رونالد واشنطن المسجون في الأساس فسيمثل في موعد لم يحدد بعد.
يواجه الرجلان السجن 20 عاما كحد أدنى وصولا إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام في حال إدانتهما على ما أوضح المدعي العام سيث دوشارم.
قال المدعي العام إن الرجلين المسلحين دخلا في 30 أكتوبر 2002 إلى استوديو التسجيل في حي جامايكا في منطقة كوينز.
وفي حين ثبت أن رونالد واشنطن أحد الشهود على الأرض، اقترب كارل جوردان وكان يومها في الثامنة عشرة، من جام ماستر جاي وأطلق رصاصتين عليه "بدم بارد" من مسافة قصيرة ما أدى إلى مقتل مغني الراب وإصابة شخص آخر في الرجل.
وقد قتلت مجموعة من فنانين الراب بالرصاص بين العامين 1995 و2002 من بينهم توباك شاكور في 1996 ونوتوريوس بيج 1997.
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