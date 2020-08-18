شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تصنع تاريخا جديدا مع "بيلبورد" بألبومها الأخير Folklore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأسبوع الثالث على التوالى استطاعت النجمة العالمية تايلور سويفت أن تتصدر قائمة "Billboard 200" للألبومات وهى القائمة التى تضم عددا كبيرا من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم كله، وجاء تصدر سويفت ذات الـ30 عاما بألبومها الغنائى الأخير "Folklore"، وحسب تقرير نشره موقع "بيلبورد" أن ألبوم "Folklore" وهو أول ألبوم لامرأة تقضى أول 3 أسابيع من إطلاق الألبوم فى المركز الأول وذلك منذ عام 2018.

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفري ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسي في تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music في اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة.

وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي الألبوم الغنائي الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.