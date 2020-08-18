شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا توجه رسالة لشركة "روتانا" على غلاف ألبومها الجديد بعد قرارها تركها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة اللبنانية إليسا علي قرار تركها شركة "روتانا" وإنتاج أعمالها بنفسها، وذلك بتوجيهها رسالة وداع على غلاف ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وتداول جمهورها صور للغلاف بعد طرحه في المتاجر بدبى.

وقالت إليسا في رسالتها إن ألبومها "صاحبة رأي" هو الاخير مع الشركة وشبهت مغادرتها الشركة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة، مؤكدة أنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي تمر بها لبنان، ولكي تثبت أن لبنان مصدر للسعادة والسلام للعالم.





Advertisements

كما وجهت الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا، مضيفة إنها واجهت التنمر والنقد في بداية مسيرتها الفنية، وتحتفل في الألبوم بمرور 20 عام على مسيرتها وعلى مواجهتها لهذا الهجوم، وإنها استحضرت هذه الذكريات من خلال صور البوستر لتثبت أن الانتقادات لم تكسرها وأنها واجهت كل شيء بقلب قوى.

كما شاركت إليسا فيديو للحظة شراء الجمهور لنسخ ألبومها بعد طرحها، لتعود للترويج للألبوم على حسابها بتويتر بعد أيام من توقفها بسبب أحداث انفجار بيروت الذي أوقف دعاية الألبوم.