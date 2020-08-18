شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير كليب رولا سعد "لاغينى تلاقينى" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية رولا سعد توقف تصوير كليبها الجديدة، الذى يحمل عنوان"لاغينى تلاقينى"، بعدما صورت جزء من أحداثه فى أسطنبول، موضحة فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن سبب التوقف هو سفرها المفاجئ إلى لبنان عقب الانفجار الضخم الذى حدث هناك، خاصة بعد إصابة بعض المقربين منها فى هذا الانفجار، على أن يتم استكمال التصوير مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقالت رولا :"الحمد لله أنا بخير والأضرار كانت مادية فقط، لكن ما أحزننى هو إصابة بعض الأقارب فى هذا الانفجار، فاللهم أرحم كل الضحايا ويصبر أهلهم ويشفى الجرحى ويحمى لبنان وشعبها".

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وكانت رولا قد انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية سينجل بعنوان،" جننى"، وهي من كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا.

وطرحت رولا مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.