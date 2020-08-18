شكرا لقرائتكم خبر عن عضو bts يتبرع بـ100 مليون وون للأطفال المتضررين من جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مجموعة أعمال خيرية اليوم الثلاثاء بأن "جي- هوب" عضو فرقة البوب الكورية العملاقة "bts" تبرع بـ100 مليون وون (84,416 دولار) للأطفال الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا، و أفادت منظمة "تشايلد فاند كوريا" بأن جي-هوب عبر عن أمله في أن يصل التبرع إلى الأطفال اللذين يعانون من أزمات، بشكل خاص من يواجهون مشاكل مالية بسبب الجائحة العالمية.



جيهوب

وتبلغ تبرعات جي-هوب منذ عام 2018 حتى الآن 450 مليون وون كعضو في نادي المانحين رفيعي المستوى بالمنظمة "نادي جرين نوبل" (Green Noble Club)، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

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وقد تبرع بمبلغ 150 مليون وون في 2018 لدعم الأطفال الذين يعانون من الأمراض وتعزيز المواهب، وفي 2019، تبرع بمبلغ 100 مليون وون للتلاميذ من الطبقات منخفضة الدخل في مدرسته الثانوية السابقة بمدينة كوانغجو على بعد 330 كيلومترا جنوب سيئول، و100 مليون وون أخرى للأطفال المرضى.

وقال لى جيه -هون، رئيس الجمعية، "نعبر عن امتناننا العميق لجي-هوب، عضو فرقة بي تي إس العالمية، لتبرعاته المستمرة ولتذكره الدائم للأطفال الذين يعانون من تحديات اقتصادية"، مضيفا أن مجموعته ستعمل بجد لدعم الأطفال المحتاجين.