شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب فى أول ظهور بعد الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب بعد غياب عن الظهور عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وجاءت أهم التعليقات علي الصورة خاصة بوزن شيرين الزائد الواضح بها، ويعد هذا الظهور الأول للزوجين بعد شائعات مشاجرتهما التى خرجت قبل شهرين.





وكانت حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على مؤازرة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي أصيبت خلال تفجيرات بيروت، حيث أجرت عملية جراحية لمدة 6 ساعات، وكتبت شيرين عبر حسابها بموقع تويتر: "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان".

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من ناحية أخرى أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن محمود الخيامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها.

وقال الملحن محمود الخيامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي".