شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى يعود لـ"القاهرة كابول" مع الصاوى وفتحى عبد الوهاب الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان طارق لطفى لـ"الخليج 365"، أنه سيعود إلى بلاتوهات تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، بعد غد الخميس، وذلك بعد توقف تصوير المسلسل منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا، وأوضح لطفى أن التصوير سيكون في اللوكيشنات والديكورات داخل مصر، علي أن تؤجل المشاهد التى تحتاج للسفر فيما بعد.

مسلسل "القاهرة كابول"، من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ويجسد النجم طارق لطفى في العمل دور إرهابى تحول إلى هذا الدور بعد أن كان شخصا سويا ولكن تم استقطابه ليقع في الفخ الذى وقع فيه عدد من شباب المنطقة.

يذكر أن الفنان طارق لطفى قد ذكر فى تصريحات سابقة، أن السيناريو المتميز هو ما يحركه فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه طوال الوقت يبحث عن الجديد والمخاطرة فيما يُقدمه.

Advertisements

ولفت إلى أنه يبحث عن أفكار جديدة طوال الوقت تكون بعيدة عن التقليدية، لأنه شخص غير متوقع وغير معروف عنه ما الذي سيقدمه، مشيرا إلى أنه يهتم ويقرأ ويستمع لكل ما يُقال حول أعماله، ويقيّمه في النهاية لأن النقد من المفترض أن يكون جريئاً وبنّاءً، وعلى أساس دراسة، وأن يكون منطقياً.