شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: متحمسة لعرض فيلم " توأم روحى" فوق ما تتخيلوا.. يارب يعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة أمينة خليل أنها متحمسة بشكل كبير لعرض فيلمها الجديد " توأم روحي"، الذى من المقرر عرضه غدا الأربعاء في دور السينما، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" لا أستطيع الانتظار حتى يوم الأربعاء عندما يعرض فيلم "توأم روحي" في دور السينما " 19/8/2020



امينة خليل

وتابعت :"أنا متحمسة علي الفيلم ده فوق ماتتخيله..شكر كبير اوي اوي للرجل العظيم احمد السبكي، وكل آل السبكي اللي دعمه الفيلم ده..شكر قد الدنيا للمخرج الفنان عثمان ابو لبن علي مجهوده ورؤيته وحبه في السينما..شكراً للفنان المحترم الجميل الصديق حسن الرداد..شكراً للجميلة عايشة بن احمد..شكراً لكل حد اشتغل علي الفيلم ده بأي شكل..من قلبي، يارب يعجبكم يا احلي جمهور و تنبسطه بيه وتفرحولنا ".

وكانت الجهة المنتجة طرحت البرومو الخاص به والذى حاز على إعجاب الكثيرين، حيث يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن احمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تجربة للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لهنا الزاهد وأحمد حاتم.

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يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الاغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 % فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم .