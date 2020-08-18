شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا كولمان تروى تفاصيل تجسديها دور الملكة إليزابيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة أوليفيا كولمان في حوار لموقع مترو تفاصيل تجسديها دور الملكة إليزابيث في مسلسل The Crown، حيث أوضحت مدى صعوبة الدور علي المستوى النفسى، حيث كشفت عن شعورها بالقلق الشديد من أن تكون ملكة إنجلترا البالغة من العمر 94 عامًا لا تحب تصويرها على الشاشة.

وأشارت كولمان "من الصعب أن تلعب دور شخص يعرفه الجميع"، وأضافت أوليفيا أنها تجد الأمر مدمرا للأعصاب عندما تكون الشخصية الواقعية التي تصورها لا تزال على قيد الحياة".

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المسلسل مقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، حيث تتمحور القصة حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولى العرش وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها، لتقع فى حب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذى يلعب دوره فى المسلسل النجم جون ليثجو، وهنا يجب على إليزابيث أن توفق بين حياتها الشخصية وحياتها السياسية.

وعرضت الشبكة الأمريكية Netflix، الموسم الثالث من المسلسل الملكى الشهير، نهاية العام الماضى، الذى دارت أحداثه حول حالة التوتر بين الأمير تشارلز والملكة إليزابيث داخل البلاط الملكى فى حقبة السبعينيات، والاضطرابات التى تتعرض لها العائلة الملكية داخل الأسرة، بالإضافة الى حالة الخوف التى عانت منها الأميرة مارجريت.