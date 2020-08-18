شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى فى صورة مع شقيقته.. ومتابعوه: شبه جدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمر الشناوى، جمهوره بصورة جديدة له مع شقيقته - حفيدة الفنان الراحل كمال الشناوى، عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: "مع أختى الجميلة"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه مؤكدين أن شقيقته تشبه إلى حد كبير جدها الفنان الراحل.

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وشارك عمر الشناوى مؤخراً فى مسلسل "ليه لأ" من 15 حلقة وتم عرضه على احدى المنصات الرقمية، وهو تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحمد الشرنوبى وناردين فرج ومحسن محيي الدين وصدقى صخر ومحمد شاهين ونهير أمين.

وظهر عمر الشناوى فى رمضن الماضى خلال مسلسل مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.

كما شارك كضيف شرف فى مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى أيضاً، والعمل تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وناهد السباعى وسهر الصايغ وأحمد وفيق محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرفاياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.