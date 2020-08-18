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عمر كمال وشاكوش فى تونس لإحياء حفل: ربنا يكرمنا ونسعد التونسيين ونشرف مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان عمر كمال والفنان حسن شاكوش إلى تونس لإحياء حفل فنى جديد، وشارك عمر كمال صورة لهما خلال وصولهما للمطار، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "ربنا يكرمنا يارب.. ونبسط الشعب التونسى ونشرف مصر".

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وطرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة.

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وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية فى اجتماعه إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية 100 حساب مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

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كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أى جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.

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