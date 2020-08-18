فيديو.. مطربو المهرجانات فى الساحل.. حادثة لـ"بيكا" ومحضر لـ"شاكوش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إجازات بيكا وشاكوش فى الساحل الشمالى لم تمر مرور الكرام، حيث انتشرت أنباء عن تعرض بيكا لحادث تصادم أمام أحد الفنادق مما أدى إلى تلفيات في 8 سيارات، لكن مطرب المهرجانات أوضح أن السيارة التى كانت فى الحادث ملك مدير أعماله وأنه فور علمه بما حدث خرج للمساعدة وليس له علاقة بالموضوع.
أمّا شاكوش فقد تم تحرير محضر ضده بتهمة إتلاف موتور Jetski طلب ركوبه فى البحر من صاحبه ليقوم بالتصوير به، وبحسب المبلغ فإنه
لعدم خبرته فى قيادة Jetski انقلب به.
ولمعرفة باقي تفاصيل ما حدث مع شاكوش شاهد الفيديو التالي..
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