نانسي عجرم: الشعب اللبناني في حالة ضياع

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حادت تفجير مرفأ بيروت، والذي تسبب في تدمير عيادة زوجها الطبيب فادي الهاشم، وتحطيم ما يقارب نصف بيروت.

نانسي عجرم، قالت إنه حتى الآن لم يعلم اللبنانيون ما السبب الذي أدى لتفجير مرفأ بيروت الذي كبد لبنان خسائر فادحة، وكنا نبحث عن سبب الانفجار هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا؟.. وإن شاء الله مع الوقت سوف نعرف ..ونحن عيشين حالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف ..أنا بطالب بالحقيقة وماذا حدث".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المشاهد التي أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جداً وحزينة إلى أبعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذي لحق بالبنايات.

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وتابعت، المساعدات التي وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبناني يشعر أنه ليس وحيداً بهذا الكوكب.

كما علقت على الاحتجاجات التب تعم لبنان الآن، قائلة: "قوة الشعب اللبناني في وحدته وهو قادر على بناء الدمار الناتج عن تفجير المرفأ"، لافتة إلى أن الشعب اللبناني ورغم الكوارث التي يشهدها إلا أنه شعب يحب الحياة، كونه واعى ومدرك لحقوقه.

ووجهت الشكر إلى الدولة المصرية والشعب المصري، على دعمه ومساندته للشعب اللبناني، وتابعت: "الله يحمي لبنان ومصر وكل دول العالم".