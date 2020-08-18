حفيدة كمال الشناوي تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. صورة

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري عمر الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة شقيقته للمرة الأولى.

عمر الشناوي، علق على الصورة قائلا: "مع اختي الجميله"، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالها وأناقتها خاصة أنه يعد الظهور الأول لها.

حفيدة كمال الشناوي

وكان آخر أعمال عمر الشناوي مسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، محمد جمعة‎