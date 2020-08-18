كاتي بيرى تستعرص غرفة طفلتها الأولى قبل الولادة بأيام.. صور

رنا صلاح الدين - كاتي بيري

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية كاتي بيري، في بث مباشر لمتابعيها وجمهورها مؤخرا من داخل غرفة مولودتها الأولى قبل ولادتها بأيام، حيث أعطت معجبيها نظرة خاطفة على حضانة ابنتها، فيما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

كاتي بيري

كاتي بيري

النجمة العالمية كاتي بيرى، وجهت حديثها إلى جمهورها في مقطع الفيديو قائلة: سأريكم الغرفة الصغيرة.. هل أنت جاهز؟ فقط قليلا. مجرد نظرة خاطفة صغيرة! لدي بعض الملابس الصغيرة على الحائط، وبعد ذلك لدي غرفة وردية صغيرة

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وفي وقت سابق، سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الضوء على النجمة العالمية كيتي بيرى في أحدث ظهور لها في الأيام الأخيرة من حملها، أثناء تجولها في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا.

كاتي بيري

ومن جانبها نشرت صحيفة "ذان صن" عددا من الصور للنجمة العالمية كاتي بيرى، خلال توجهها إلى التسوق بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أيام من موعد ولادتها، وذلك بعدما سافرت من لوس أنجلوس إلى مسقط رأسها لتكون مع العائلة، حيث من المقرر أن تلد هذا الشهر بينما كشفت عن أكثر أغنية مقربة لقلبها حتى الآن بالألبوم الجديد، حيث أكدت أن أغنية " Smile" هي الأفضل والأقرب لقبلها أو آخر أغنية في الألبوم الخاص بها والتي تسمى" What Makes a Woman "، وذلك حسب موقع "بيلبورد" الشهير، وأشارت كيتي إلى أن هذه الأغنية رائعة عن مدى تنوع النساء وقابليتهن للتكيف.

كاتي بيري

والجدير بالذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضى أغنية " Smile "، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عدد كبير من محبي وعشاقي الموسيقي من مختلف الأعمار ، حيث استطاعت كيتي بيري التي تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم أن توفق بين هذه الفترة الصعبة "فترة الحمل" وتقديمها أعمال فنية مميزة و تستكمل تنفيذ البومها الجديد و كأن كيتي بيري ترفع شعار أنها قادرة علي القيام بكل الأدوار في نفس الوقت.