سهر الصايغ: لن اترك مهنتي الأصلية من أجل الفن

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة المصرية سهر الصايغ، عن عملها كطبيبة أسنان وذلك إلى جانب احترافها مهنة التمثيل والنجاح الذي تحققه في أدوارها.

سهر الصايغ، قالت خلال حوار صحفي لها: "صعب جدا أن أترك الطب، فالمجال صعب جدًا، ودراسته لم تكن سهلة لذلك لا يمكن أن أتنازل عنه بسهولة أو أستهتر به، كما أني أمارس الطب مع الفن لأنه من الصعب أن أقوم بعمل واحد فقط طوال الوقت، فأنا أكره الروتين، وعموما أنا أتعامل مع التمثيل كهواية وليس مهنة، حيث أعتبره مثل الرسم والموسيقى".

سهر الصايغ

وعن مشاركتها للفنان المصري يوسف الشريف، في مسلسل "النهاية"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي قالت:؛ "يوسف الشريف أثق فيه وأجده دائماً صاحب أفكار مختلفة وممثلا على درجة كبيرة من الوعي، وله جمهور كبير وعنده حضور وكاريزما، ويستطيع أن يحقق اختلافا مع كل عمل، وقد شاركته من قبل في "كفر دلهاب"، وكان له شكل مختلف أيضا حيث جمع بين الحقيقة والأسطورة، وكانت المناقشات بناءة جدا مع يوسف وفريق العمل الذي أثق فيه".

كما تحدثت عن التصوير في زمن كورونا قائلة: "كان التصوير مرهقا، خاصة أن كورونا صعّب الأمور بشكل بشع ووصل الإرهاق بنا أننا نصور في بعض الأحيان ما يقرب من 20 ساعة، ولكن كان لابد من التركيز الشديد والتعقيم، وطبعا كل شخصية أديتها كانت غير الأخرى ولها شكل وملابس مختلفة، لذلك كانت الأمور مرهقة، لكن تم كل شيء بنجاح، وأفادني أنني قدمت شخصيات لا علاقة لها ببعضها فاستفدت من هذا التنوع هذا العام".