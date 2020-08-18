يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين عن رفعها دعوى قضائية ضد الفنان حسن شاكوش لمزاولة المهنة بدون تصريح، وإحالة المطرب أحمد سعد للتحقيق بعد طرح أغنية جديدة والتعامل مع شاكوش دون تصريح.
وقررت النقابة، بقيادة الفنان هاني شاكر، توجيه خطاب رسمي إلى كل الجهات المسؤولة وشركات الإنتاج لتحذيرهم من التعامل مع الأشخاص الذين لا يحملون تصريحا بمزاولة المهنة.
وتأتي هذه القرارات بسبب أغنية "100 حساب"، التي أعلن قبل أكثر من شهر ونصف عن تعاون سعد وشاكوش فيها، وهو ما أثار أزمة وقتها، بعد أن حذرت النقابة من طرحها.
يذكر أن الأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي، وتم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات.
كانت هذه تفاصيل خبر "100 حساب" تتسبب بمقاضاة شاكوش والتحقيق مع سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.