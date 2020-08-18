"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أحدث ألبومات المغنية المغربية جنات والذي يحمل عنوان “أنا في إنتظارك”.
ويشهد الألبوم إقبالًا ملحوظًا على اليوتيوب رغم مرور وقت قليل على طرحه، حيث حققت أغنياته أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من 48 ساعة.
يضم ألبوم “أنا في إنتظارك” 11 أغنية جميعها باللهجة المصرية، وتنوع أغنياته بين عدة أنماط لحنية، منها الرومانسي والدرامي والإيقاعي والطربي.
وتعاونت جنات فيه مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموسيقيين في مصر.
وشكرت جنات من خلال حساباتها على مواقع التواصل، شركة روتانا ورئيسها التنفيذي سالم الهندي، على كل ما بذلوه من جهود في مسائل الانتاج والتوزيع والتسويق.
ويأتي ألبوم جنات بعد غيابها اربع سنوات عن الساحة الفنية ويحمل عنوانه «أنا في انتظارك» اسما مشابها لاغنية كانت قد قدمتها «كوكب الشرق» السيدة ام كلثوم بصوتها، ولأن البعض اعتقد ان جنات اعادت اغنية ام كلثوم بصوتها، نفت جنات الامر موضحة انها عندما كان عمرها ثلاث سنوات احبت اغنية ام كلثوم وغنتها في صغرها وما ان كبرت، ظلت ذكريات تلك الاغنية تلازمها وتدغدغ مشاعرها الى ان عرض عليها الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور، اغنية عنوانها «انا في انتظارك» من توزيع هاني ربيع، فأحبتها وغنتها واختارتها عنوانا لألبومها لتفاؤلها بالاسم ذاته، وإحياء لذكرى أم كلثوم.
كانت هذه تفاصيل خبر جديد جنات “أنا في إنتظارك” إحياءً لذكرى أم كلثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.