هند البحرينية تطرح جديدها "كلما أذكر"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة هند البحرينية أغنية جديدة بعنوان “كلما أذكر” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات منصور الواوان، ألحان عبدالله الخلود وتوزيع ربيع الصيدوني.

كما إنتهت مؤخرًا من تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستبصر النور تباعًا خلال الفترة المقبلة.

جدير ذكره أن هند البحرينية كانت قد أعلنت خطوبتها في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد مرور فترة قليلة على تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا.