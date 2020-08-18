شاهد حفيدة النجم كمال الشناوي بصحبة شقيقها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان عمر الشناوي، حفيد النجم الكبير كمال الشناوي، صورة تجمعه بشقيقته "إيمي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وعلق "عمر" على الصورة: "مع شقيقتي الرائعة"، وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه. الفنان عمر الشناوي هو حفيد النجم الراحل كمال الشناوي، من ابنه الأصغر "علاء". وشارك "عمر" في عدة أعمال أبرزها "النهاية"، "كلبش"، "كارمن"، "الأب الروحي"، "حواديت الشانزليزيه"، "فرصة تانية"، "ليه لأ"، وغيرها.

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