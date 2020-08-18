حسن فؤاد يكشف لـ"الخليج 365" عودته للتمثيل في مسرحية "السلطانية"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الفنان حسن فؤاد عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "السلطانية"، التي تجرى حاليا بروفاتها في مسرح البالون، وتشاركه بطولتها الفنانة لقاء سويدان، ويتولى إخراجها مراد منير.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، حول عودته للتمثيل، قال: "المسرحية غنائية استعراضية، وأقدم بها شخصية مرزوق، وهو رجل محب للحياة، ويعيش وفقا لمقولة (طول ما رزقك على الله إوعى تخاف من حاجة)، والعرض من تأليف وأشعار عبد الفتاح مصطفى وألحان محمود الشريف، وسعدت بوقوفي أمام الفنانة لقاء سويدان، والمخرج القدير مراد منير".

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وأضاف: "أقدم بالمسرحية أربعة أغانٍ، وهي (هيلا هيلا)، و(إن طال عليا الليل)، و(يا خال)، والرابعة (الدنيا أرزاق) أغنيها دويتو بمصاحبة الفنانة لقاء سويدان".

واختتم حسن: "أستعد أيضا لتقديم ألبوم غنائي بعنوان إنسانيات، يضم 8 أغانٍ عاطفية واجتماعية".