تأجيل مهرجان الشارقة الدولي للأطفال والشباب للعام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت مؤسسة فن، عن تأجيل الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب.

وكشفت المؤسسة في بيان لها، عن تأجيل المهرجان حتى أكتوبر من العام المقبل 2021، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، واستجابة للإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات للحيلولة دون انتشاره.

وتسعى المؤسسة من خلال المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته في العام 2013 إلى الارتقاء بذائقة الأطفال والشباب وقيادتهم نحو اكتساب المهارات العلمية والتقنية والتعرّف إلى آخر ما توصلّت له صناعة الأفلام من خلال اطلاعهم على خبرات وتجارب أبرز المخرجين والمؤلفين والممثلين العالميين، ودعمهم بأحدث الأعمال السينمائية الموجهة ليكون لديهم القدرة في المستقبل على الارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية عربياً.