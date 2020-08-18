محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة علق عليها: "لا تسمح للأمور التافهة أن تجعل منك شخصا محطما في الحياة".
وتابع: "ﻛﺜﻴـﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، خلاف مع صديق، سماع كلمة جارحة، إخفاق في مهمة تعطيها كل وقتك وجهدك وتفكيرك وعقلك".
وأضاف: "هﻞ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻚ، هل ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ، كم ﻣﺮﺓ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻴﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻕ ﺑﺎﺏ ﻗﻠﺒﻚ، ما ﻗﻴﻤﺘﻚ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻪ ﺃﻥ ﺗﺤﻄﻤﻚ ﻭ ﺗﺴﺤﻖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺀﻙ، أينﻋﺰﻳﻤﺘﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎً ﻟﻸﻟﻢ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻟﻬﻢ ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻛﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻚ".
واستكمل: "اﺩﻓﻊ ﺑﺄﻟﻤﻚ ﻭﺇﺣﺒﺎﻃﻚ ﻗﻠﻘﻚ ﻭﺣﺰﻧﻚ ﻭﺟﺮﻭﺣﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺭﺃﺳﻚ، فﺤﻴﺎﺗﻚ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻭﻳﺎﺕ الطرق".
وكان الفنان أحمد فلوكس، قد أثار الجدل مؤخرا، حينما انتقد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بعد نعيه لليوتيوبر مصطفى حفناوي، وبعدها عاد واعتذر عما بدر منه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس: "ما قيمتك إذا سمحت للتوافه أن تحطمك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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