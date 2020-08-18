خاص| بعد دعوى "الموسيقيين" ضده.. تفاصيل جديدة عن حفلات "شاكوش" في تونس‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية، مساء أمس، عن إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة دون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، وبالتزامن مع هذا القرار كشف الفنان التونسي نافع العلاني "نقيب الموسيقيين" عن تفاصيل جديدة بشأن ما تردد عن إحياء شاكوش مجموعة حفلات في تونس.

العلاني، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية في مصر: "هناك اتفاقية مبرمة مع النقابة المصرية، وبعد مخاطبتنا رسميا بشان هذا القرار سنعلن موقفنا".

وفيما يخص الملعن عن إحياء "شاكوش" لحفلات في تونس بداية من 24 أغسطس الحالي، قال العلالي: "بلغنا أن هناك 4 أو 5 حفلات بالاسم المذكور مع متعهد حفلات يدعى (رياض عيسى) في منطقة جربة، دون تراخيص من النقابة ولا من الوزارة، ونتابع رسميا هذا الملف".

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من جهته عقب خالد عيسى "المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية": "من الوارد جدا التدخل لتوضيح الموقف للزملاء الأعزاء في النقابة التونسية لقطاع الموسيقى والنقيب الفنان نافع العلاتي، وإن كان القرار يبقى شانا خاصا بهم، ومن جهتنا يصعب أن نقرره في بلد ما وبأخرى لا، الموضوع يحتاج لدراسة ومشاورات".

كما مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الذي عقد مساء أمس، إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.