عزت العلايلي يحسم الجدل حول تكريمه في مهرجاني الإسكندرية وشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال النجم الكبير عزت العلايلي، إن تكريمه بمهرجاني الإسكندرية السينمائي وشرم الشيخ السينمائي أسعده كثيرا.

وأوضح الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أنه اختار التكريم في مهرجان الإسكندرية ليحسم بهذا الجدل المثار خلال اليومين الماضيين، بعد تسابق مهرجان الإسكندرية ومهرجان شرم الشيخ لتكريمه.

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وتابع: "مهرجان الإسكندرية كان سباقا في الإعلان عن تكريمي، وعل الفور تواصلوا معي فوافقت، ولكن لم يعلن مهرجان شرم الشيخ عن تكريمي في وسائل الإعلام".

وكانت أزمة بين إدارة مهرجاني شرم الشيخ السينمائي والإسكندرية السينمائي، قد حدثت بعدما أعلن الإخير عن تكريم النجم عزت العلايلي في دورته القادمة، وفور إعلان تكريمه، خرج مهرجان شرم الشيخ ليكشف أنه سبق وأعلن تكريم "العلايلي" في دورته المقبلة.

وأصدر الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية بيانا قال فيه إنه لم يكن يعلم بشأن التكريم، ليفاجئ بجمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ، بإصدار بيان يتهم فيه مهرجان الإسكندرية بإساءة العلاقات مع مهرجانه.