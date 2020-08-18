بالصور.. أول ظهور للينا أحمد الفيشاوي بعد الحكم ببراءة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا تجمعها بوالدتها هند الحناوي، من شوارع العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول للينا، عقب الحكم ببراءة والدها من قضية النفقة التي رفعتها ضده.

وعلقت لينا: "أمي، أنا أكثر من محظوظة ليكون لدي ملاك مثلك، قلبك من ذهب وعقلك فولاذي، وأنا معجبة دائما بقوتك".

وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت ببراءة الفنان أحمد الفيشاوي، الشهر الماضي، من الحكم بالحبس لمدة سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة بعد أن ألغت محكمة الأسرة هذا الحكم، والذي كان يفرض على أحمد الفيشاوي دفع مبلغ ٢٣٠٠٠ جنيه إسترليني قيمة إيجار الشقة في إنجلترا، إضافة لمبلغ ٧٠٠٠ جنيه أجر مسكن للجدة التي تقيم في القاهرة والصغيرة تقيم بالمخالفه للقانون مع زوج أمها بإنجلترا.