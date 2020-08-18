عرض "أستاذ ورئيس قسم" الثلاثاء على MBC مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تبدأ من غداً "الثلاثاء" عرض الدراما الإجتماعية "أستاذ وررئيس قسم" يومياً في تمام الثامنة مساء.

وفي تجربة درامية ثرية ومُختلفة يُعيد التاريخ نفسه مع النجم عادل إمام، فبعد أن بدأ حياته طالباً في كلية الزراعة، يعود لنفس الكلية أستاذ جامعي مرموق ومُعارض سياسي بارز عبر أحداث مُسلسل "أستاذ ورئيس قسم".

ويُقدم شخصية المُفكر اليساري والأستاذ الجامعي فوزي جمعة، الذي يتعرض للاعتداء بسبب مواقفه المعارضة للنظام، في الأحداث الساخنة خلال الشهر الأخير من عام 2010، أي قبل اندلاع الثورة ببضعة أسابيع، وينُقل على إثر هذا الإعتداء إلى المستشفى في حالة حرجة.

يجمع مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع عادل إمام، كل من نجوى ابراهيم، وأحمد بدير، وأحمد راتب، وهيثم أحمد زكي، ومحمد الشقنقيري، وطارق عبد العزيز، رشا مهدي، وطارق الإبياري، ومحمد عبد الرحمن، وصفاء الطوخي،أحمد حلاوة، وضياء المرغيني، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ويوسف فوزي، وعبد الرحمن ابو زهرة، ورشوان توفيق، وسميرة عبد العزيز، وياسر علي ماهر، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.