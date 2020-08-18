محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ الشاعر أيمن بهجت قمر، المخرجة بتول عرفة، على كليب "جاني في ملعبي". وكتب "قمر" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "المخرجة بتول عرفة دي أختي اللي بفرح لها مع كل خطوة بتخطوها، يارب دايما في تألق وتطور". فيما ردت "بتول" قائلة: "أخويا الجدع الأصيل، شكرا جدا يا أبو بهجت يا محترم". Advertisements كليب "جاني في ملعبي" إخراج بتول عرفة، وغناء محمد نور. وكان "نور" قد طرح الكليب أمس الإثنين، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يهنئ بتول عرفة على "جاني في ملعبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.