تراند اليوم : شاهد| أول ظهور فني لـ "أوس أوس".. هذا ما قاله عن وفاة نجله



يسعى نجم "مسرح مصر"، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" إلى تجاوز محنة فقدانه لنجله الأصغر قبل شهور، بمعادوة نشاطه الفني، متغلبًا على أحزانه.

وأعرب "أوس أوس" في مقابلة مع برنامج "et بالعربي" عن سعادته بعودته للوقوف مرة أخرى على خشبة المسرح، من خلال مسرحية "صباحية مباركة"، وهو أول عرض بعد انتهاء عروض "مسرح مصر".

وتطرق "أوس أوس" إلى وفاة رضيعه علي في يونيو الماضي، قائلاً: "إحنا لازم الناس تشوفنا تتبسط، ولازم ننزل نشتغل، وربنا دايمًا بيبتلي المؤمن، الحمد لله وبيكمل شغله، ومحدش بيقلق من الحتة دي إحنا مؤمنين بربنا وإن شاء الله خير".

ومسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، و"أوس أوس"، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومن إخراج الفنان أشرف عبدالباقي.

Advertisements

جدير بالذكر أن "أوس أوس" خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل (اتنين في الصندوق) برفقة الفنان حمدي الميرغني والفنان صلاح عبدالله والفنانة انتصار، وكان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.



