الخميس.. حفل غنائي لعبدالحليم حافظ في أوبرا إسكندرية

تُحيي أوبرا إسكندرية ليلة غنائية ساهرة لمحبي العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر لجميع الأنشطة الفنية، تبعًا للإجراءات الوقائية للوقاية من وباء كورونا.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 20 أغسطس، بقيادة موسيقية للمايسترو

د. محمد الموجي، على مسرح سيد درويش في تمام الساعة الـ8 مساءً، تم تقسيم سعر التذكرة إلى 3 فئات: الفئة الأولى 85 جنيهًا، الثانية 110 جنيهات، الثالثة 180 جنيهًا.

أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض؛ إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.

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