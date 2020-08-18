تفاصيل "ديو" تامر حسني ومحمود العسيلي

في حدث فني فريد من نوعه، يستعد الفنان تامر حسني لأغنيته الصيفية الجديدة بمشاركة الفنان محمود العسيلي، وذلك للمرة الأولى في مسيرتهما الفنية.
كشف ملحن الأغنية أحمد زعيم، تفاصيل الأغنية قائلاً "هتسمعوا حاجة هتبسطكم جدًا إن شاء الله، من كلمات: أحمد حسن راؤول، توزيع: وسام عبدالمنعم"،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
تم تصوير الأغنية بطريقة الـ"فيديو كليب" في إحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك يعتبر العمل الغنائي الأول لحسني في صيف هذا العام.
يذكر أن آخر إصدارات تامرالغنائية كانت من خلال كليب أغنية "وأنت معايا" الذي تم طرحه خلال شهر مايو الماضي، بمشاركة الشاب خالد والفنان عبدالفتاح الجريني، وحصل على أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
إضافة إلى أغنية "الأصل مصري" التي تم طرحها في رمضان الماضي، كإعلان لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، التي سجلت أكثر من 39 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
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