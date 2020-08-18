في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن إبراهيم نصر

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا بجسده، ولكن مازالت أعماله خالدة في أذهان الملايين من جمهوره، إذ إنه اشتهر بتقديم شخصية "زكية زكريا"، التي كان يقدمها خلال برامج المقالب.

تستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن إبراهيم نصر:

إبراهيم نصر النخيلي، نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة؛ لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة، فقد كان مقاولًا معماريًّا.

عندما صار عمره قرابة السنوات العشر بدأ في تقليد أقربائه.

وأصبح المقلد والكوميديان الذي يُضحك

العائلة.

وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل ،وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا.

متزوج ولديه ولدان هما "عماد ودينا".

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حصل على ليسانس الآداب عام 1972.

في أحد الأيام التقى الشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعنه بالذهاب معه إلى التلفزيون لكي يلعب دورًا دراميًا في برنامج تقدمه أماني ناشد بعنوان "عزيزي المشاهد"، وشارك في العمل، وكان على الهواء مباشرة وحقق ميلادًا حقيقيًّا لم يكن يتوقعه أبدًا.

حصل أثناء دراسته على الكثير من الجوائز والميداليات تقديرًا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة.

بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار، وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة مسلسلات تليفزيونية عدة منها "حكاية لها العجب" و(الزمن المر) كما شارك في مسرحيات عدة.

عمل في حلقات كثيرة ببرنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة.

للفنان إبراهيم نصر مجموعة لا بأس بها من الأفلام التي شارك في تمثيلها، نذكر منها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986، "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "إكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام.