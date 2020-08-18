محمد أنور يواصل تصوير "إسعاف يونس"

يواصل الفنان محمد أنور تصوير مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، الذي يعد أولى بطولاته المطلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن "إسعاف يونس"،
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى الذى من المقرر عرض الجزء الثانى منه قريبًا، ويشارك فى بطولته سهر الصايغ، خالد زكي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة.
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