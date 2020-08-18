كريم العمري يواصل تصوير حكايات بنات 5

يواصل الفنان كريم العمري تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "حكايات بنات" الجزء الخامس، الذي من المقرر عرضه خلال الشهر الجاري.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهن

العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

Advertisements

يذكر أن الفنان كريم العمري قد حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما جعله

يتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه.

جدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.