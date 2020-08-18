كيم جونغ أون
لا يزال الرئيس الكوري الشمالي “كيم جونغ أون”، يفاجئ الجميع بقراراته المثيرة للجدل، وآخرها كان يتعلق بقرار إجبار أصحاب الكلاب الأليفة، على تسليم كلابهم للسلطات، كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم الكورية الشمالية، بسبب نقص حاد في اللحوم.
ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، قرر “كيم جونغ أون”، إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد.
وتكون الكلاب الأليفة عادة في “بيونغيانغ” ملكا للطبقة الغنية، وتعتبرها الحكومة الكورية بأنها رمز “للانحطاط الرأسمالي”، وفقا “لسكاي نيوز”.
وكان كيم جونغ أون قد أصدر حظرا على ملكية الحيوانات الأليفة، في يوليو الماضي، واصفا إياها “بتوجه برجوازي مشبوه”.
وقال مصدر من كوريا الجنوبية إن السلطات في كوريا الشمالية حددت العائلات التي تملك كلابا أليفة في البلاد، وأجبرتها على تسليمها للسلطات، وإلا تعرضت للعقاب.
وأشار المصدر أن معظم الكلاب الأليفة في البلاد تم قتلها واستخدامها كلحوم في المطاعم التي تعاني من شح في اللحوم، بينما أرسل بعضها لحدائق الحيوان.
كانت هذه تفاصيل خبر لسد النقص في حاجة شعبه للحوم.. زعيم كوريا الشمالية يصادر الكلاب الأليفة في البلاد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.