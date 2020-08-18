لسد النقص في حاجة شعبه للحوم.. زعيم كوريا الشمالية يصادر الكلاب الأليفة في البلاد!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

لا يزال الرئيس الكوري الشمالي “كيم جونغ أون”، يفاجئ الجميع بقراراته المثيرة للجدل، وآخرها كان يتعلق بقرار إجبار أصحاب الكلاب الأليفة، على تسليم كلابهم للسلطات، كي يتم قتلها واستخدامها كطعام في المطاعم الكورية الشمالية، بسبب نقص حاد في اللحوم.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، قرر “كيم جونغ أون”، إسكات معاناة شعبه من نقص اللحوم، باستخدام الكلاب الأليفة في البلاد.

وتكون الكلاب الأليفة عادة في “بيونغيانغ” ملكا للطبقة الغنية، وتعتبرها الحكومة الكورية بأنها رمز “للانحطاط الرأسمالي”، وفقا “لسكاي نيوز”.

Advertisements

وكان كيم جونغ أون قد أصدر حظرا على ملكية الحيوانات الأليفة، في يوليو الماضي، واصفا إياها “بتوجه برجوازي مشبوه”.

وقال مصدر من كوريا الجنوبية إن السلطات في كوريا الشمالية حددت العائلات التي تملك كلابا أليفة في البلاد، وأجبرتها على تسليمها للسلطات، وإلا تعرضت للعقاب.

وأشار المصدر أن معظم الكلاب الأليفة في البلاد تم قتلها واستخدامها كلحوم في المطاعم التي تعاني من شح في اللحوم، بينما أرسل بعضها لحدائق الحيوان.