سيلفا يعود إلى الدوري الإسباني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم دايفيد سيلفا لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

وذكر النادي الباسكي عبر موقعه: “ريال سوسييداد توصل إلى اتفاق مع دايفيد سيلفا للدفاع عن ألوان الفريق في الموسمين المقبلين حتى حزيران 2022”.

وكان سيلفا مرشحاً للانضمام إلى صفوف لاتسيو، بحسب بعض وسائل الاعلام الإيطالية، التي أكدت أنه كان سيخضع إلى الفحص الطبي في العاصمة روما.

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وأمضى سيلفا (34 عاماً) 10 أعوام في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي ختمها السبت بالخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي، وهو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه.

وتوج سيلفا (125 مباراة دولية) خلال مسيرته الاحترافية بألقاب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 والدوري الإنكليزي الممتاز في 4 مناسبات (2012 و2014 و2018 و2019) إضافة إلى لقبين في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي (2011 و2019) وخمسة ألقاب في كأس الرابطة الإنكليزية (2014 و2016 و2018 و2019 و2020) وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات (2012 و2018 و2019) مع مانشستر سيتي، كما توج بلقب كأس إسبانيا مع فالنسيا عام 2008.

وسيعود سيلفا إلى الليغا حيث بدأ مشواره الكروي عام 2003 مع فريق فالنسيا، الذي انتقل منه إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2010، علماً أنه لعب لمدة موسم على سبيل الاعارة مع إيبار (2004-2005) وسلتا فيغو (2005-2006).