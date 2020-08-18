كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أشرف عبد الباقي يكشف سبب تحضيره لمسلسل "سيت كوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفنان اشرف عبد الباقى عن نيته فى تقديم عمل ست كوم جديد على طريقة ست كوم "راجل وست ستات".

ولكن مختلف عنه ولم يستقر حتى الآن على الفكرة الرئيسية للمسلسل وتحدث أشرف عبد الباقى خلال لقائه فى برنامج "Its Showtime": " حصلت من ابن محمود سالم على حقوق الاستعانة بالغاز المغامرون الخمسة فى مسلسلى الجديد".

وتابع: "الأمر الذى حمسنى لتقديمها الى الجمهور، اننا ننتظر طرحها فى الاسواق عن طريق الكتب والنسخ التى كانت يتم طبعها".

يشار إلى أن اشرف عبد الباقي يقدم حالياً مسرحية "صباحية مباركة" ويشاركه فيها علي ربيع، أحمد سلطان سليمان، حسام داغر، أوس أوس، وآخرون من شباب ورشة الفنان أشرف عبد الباقي.