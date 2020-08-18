شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد إبراهيم نصر.. أول من فتح مجال برامج المقالب ورمضان صنع نجوميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم أول ذكرى ميلاد للفنان الكوميدى إبراهيم نصر بعد وفاته فى شهر رمضان الماضى، اليوم الثلاثاء، وهو فنان له تاريخ طويل خاصة مع برامج الكاميرا الخفية فهو أول من فتح مجال برامج المقالب أمام الجميع، وارتبط جدا بعرضها فى شهر رمضان وللمفارقة الغريبة بأنه رحل أيضا فى هذا الشهر الكريم الذى صنع نجوميته، وكان مصدرا للبهجة والضحكة النابعة فى قلوب جمهوره





لم يكتفى الفنان إبراهيم نصر ببرامج المقالب فقط، لكنه شارك في الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة منها، شمس الزناتى، إكس لارج، زكية زكريا في البرلمان، أولى ثانوى، حسن اللول، مستر كاراتيه، الكابتن جودة، كما أن له العديد من الأعمال الدرامية أيضا التي حققت نجاحا على شاشة التليفزيون منها مليون في العسل، حارة الشرفا، أولادى، أحلام العبيط، رأفت الهجان الجزء الثانى، رحلة أبو الوفا، ساكن قصادى الجزء الثانى، فوق السحاب.





ولم يمهل القدر الفنان إبراهيم نصر حتى يرى آخر فيلم له فى دور العرض السينمائية وهو فيلم "صاحب المقام" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وهو بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

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ويجسد الفنان إبراهيم نصر خلال فيلم "صاحب المقام" دورالأب الذي ظل سنوات يبحث عن نجله المفقود الذي كان يحاول السفر إلى إيطاليا في زورق صيد، وكاد أن يغرق ويفقد الذاكرة إلى أن ينجح آسر ياسين فى جمعهما مرة أخرى.





أما عن آخر أعمال إبراهيم كان فى شهر رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب"، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.