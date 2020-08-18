شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى تتبرع بفستانى زفافها بعد انفصالها عن محمد رشاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية مى حلمى تسليم فستانى زفافها إلى عروستين والتى أعلنت منذ أيام عن التبرع بهما، وذلك بعد انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد، وشاركت مى صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة :"اللى بيقعدلك فى الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوة بين الناس".

وتابعت "دول سهام ودينا العروستين اللى هنعملهم فرحهم من قلبى بشكركم انكم رضيتم تلبسو فستاني اما بقيت الفرح كل الناس الي هعملها منشن دي طلبو يساعدو معانا في فرح سهام ودينا وأمينة هتغني في الفرح .. وأنا أول المعازيم ربنا يهنيكم".



مي حلمي

وتحولت قصة انفصال مي حلمي عن المطرب محمد رشاد، إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب مرور عام على زواجهما الذى اتسم بالكثير من الخلافات منذ تحديده لأول مرة ومن ثم إلغاءه في نفس اليوم بسبب بعض المشاكل العائلية حتى قبل بضعه أيام.

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ويبدو أن قرار الانفصال قد اتخذ منذ فترة، وهو ما ظهر بشكل غير مباشر في المنشورات التي شاركتها حلمي طوال الأيام الماضية بظهورها بدون خاتم الزواج في الكثير من الصور، حتى عرض فستان زفافها للتبرع لإحدى العرائس عن طريق مسابقة أطلقتها عبر حسابها الشخصي بإنستجرام من أجل اختيار الفائزة.

وبتلك المسابقة التي دشنتها حلمي بالتبرع بفستان زفافها الذي هو حلم لكل فتاة باقتنائه طول حياتها، أثارت الكثير من الشكوك حول انفصالها عن رشاد، بعد كتابتها لعبارة "أنا لبست بدل الفستان أربعة أية المشكلة أما أهدي حد فستان من ٤ ويا ريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسه تاني"، والتي فسرها الكثيرون بوجود مشاكل بينها وبين رشاد وهو ما أكده الثنائي اليوم بانفصالهما منذ أيام، وهو ما يتوافق مع يوم تدشين المسابقة منذ خمسة أيام بالتحديد.

وكان عقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى، قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.