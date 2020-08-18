شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تسأل جمهورها عن عنوان مناسب لـ2020.. وصبا مبارك: عام الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة هند صبرى جمهورها بوضع عنوان مناسب لعام 2020 بعد كل الأحداث المتتالية التى حدثت به، وشاركت صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020 ماذا سيكون؟"، لترد عليها النجمة صبا مبارك مازحة "عام الفيل".







هند صبري

وعام الفيل هو عام سمى نسبة إلى الحادثة التى وقعت فيه، عندما حاول أبرهة الحبشى حاكم اليمن من قبل مملكة أكسوم الحبشية تدمير الكعبة بالفيل ليجبر العرب وقريش على الذهاب إلى كنيسة القليس التى بناها وزينها فى اليمن.

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وكانت حرصت الفنانة التونسية هند صبرى على تقديم الدعم والمواساة للشعب اللبنانى، بعد الانفجار الذى شهده مرفأ بيروت ، والذى أسفر عن ضحايا ومصابين وتشريد الآلاف من اللبنانيين بعد تدمير منازلهم.

وأشادت هند بالشعب اللبناني في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت "بيروت، خيرها سابق، أناس كثيرة اعتبروها ملجأ ومأوى من الحزن والإكتاب، أكثر مدينة تشعرك براحة نفسية وتعطيك طاقة ايجابية في أحلك أيامك حتى وهي في أحلك أيامها، أنا شخصيا لدي أهل وأصدقاء في بيروت طالما وضعوني فوق رأسهم ولم يشعروني ابدا أنني غريبة وأنا وسطهم".

وأضافت "دائما بيروت تتجمل وتفتح الأبواب وتشد من أزر زوارها حتى وهي في لحظات حزنها، من عرف بيروت بكى اليوم وغضب مع أهلها، لا تستحق أبدا هذه النكبات المتتالية، "بيكفي" مثل ما تقولون، بيروت ما يلبقلها الحزن، وجعكم وجعنا ونكبتكم نكبتنا ودعمكم بما نقدر عليه واجب علينا".