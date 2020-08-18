شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يكشف رغبته فى إنشاء إصدار لتطبيق "TikTok" للمسيحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى كانى ويست قرر أن يتوسع من جديد ويجعل إمبراطوريته تشمل الكثير من المشاريع والأفكار التى تعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل للكثيرين، حيث كشف "ويست" البالغ من العمر 43 عاما والمعروف بأنه متشدد من الناحية الدينية أنه يرغب فى عمل تطبيق "TikTok" لكن هذه المرة خاص بالمسيحين فقط.

وشرح كانى ويست وهو مسيحى الديانة وأب لأربعة أطفال، رؤيته لإنشاء نسخة دينية لمنصة التواصل الاجتماعى الشعبية الشهيرة، خالية من أى محتوى مفعم بالحيوية أو خارج عن الآداب العامة، وقال إنه استوحى الفكرة بعد مشاهدة التطبيق مع ابنته نورث ويست، بينما كان "منزعجا" مما رآه، إلا أنه وقع في حب الفكرة وقرر أن يطورها.

وكتب كانى ويست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير"تويتر": "أتت رؤية لى...JESUS TOK، حيث كنت أشاهد تيك توك مع ابنتى وكأب مسيحي كنت أشعر بالضيق بسبب الكثير من المحتوى ولكننى أحببت التكنولوجيا تماما".

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وأشار ويست إلى أنه يأمل في العمل مباشرة مع إدارة تطبيق TikTok لإنشاء "إصدار خاضع للمراقبة المسيحية" من التطبيق يسمى "Jesus Tok" والذي يشعر بأنه "آمن للأطفال الصغار والعالم".



بوست كتبه كاني ويست عن تيك توك

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان وزوجه كانى ويست كشفا عن بدء خدمة الأحد " Sunday Service " مرة أخرى، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

ونشرت كاردشيان مقطع فيديو أثناء قيام كانى بخدمة مع عدد من الأشخاص، حيث كانوا يرتدون جميعا ملابس باللون الأحمر، وأشارت كيم إلى أن كل إجراءات السلامة تمت بالفعل لهذا التجمع حيث تعد السلامة هى الأولوية القصوى.