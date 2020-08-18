صامويل إيتو يحذر من زلزال مدمر

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رنا صلاح الدين - علق الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريق برشلونة السابق، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، وصافا تلك الخطة بأنها ستكون بمثابة "زلزال"، وحث إدارة "البلوجرانا" على بذل كل ما في وسعها للحفاظ عليه.
صامويل إيتو
إيتو قال في تصريحات صحفية: هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء ميسي مسيرته في برشلونة، آمل أن يقوم من يتخذون القرارات بذلك من أجل مصلحة برشلونة.
النجم الكاميروني أضاف، أنا أحب ليو كما لو كان ابني، برشلونة هو ميسي، أنا دائما أريد الأفضل لميسي، لكن النادي هو ميسي، إذا قرر الرحيل، فنحن بحاجة إلى محاولة العثور على اسم آخر للنادي، نحن محظوظون لأن لدينا حاليا أفضل لاعب على الإطلاق.
ليونيل ميسي
مجلس إدارة نادي برشلونة كان قد اجتمع لبحث اسم المدير الفني الجديد للفريق، بعد إعلان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
صامويل إيتو
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