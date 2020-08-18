فن ومشاهير

صامويل إيتو يحذر من زلزال مدمر

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رنا صلاح الدين - علق الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم فريق السابق، على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل عن الفريق، وصافا تلك الخطة بأنها ستكون بمثابة "زلزال"، وحث إدارة "البلوجرانا" على بذل كل ما في وسعها للحفاظ عليه.

803e6f43ea.jpgصامويل إيتو

إيتو قال في تصريحات صحفية: هناك حاجة لبذل كل شيء لضمان إنهاء ميسي مسيرته في برشلونة، آمل أن يقوم من يتخذون القرارات بذلك من أجل مصلحة برشلونة.

النجم الكاميروني أضاف، أنا أحب ليو كما لو كان ابني، برشلونة هو ميسي، أنا دائما أريد الأفضل لميسي، لكن النادي هو ميسي، إذا قرر الرحيل، فنحن بحاجة إلى محاولة العثور على اسم آخر للنادي، نحن محظوظون لأن لدينا حاليا أفضل لاعب على الإطلاق.

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84e4060144.jpgليونيل ميسي

مجلس إدارة نادي برشلونة كان قد اجتمع لبحث اسم المدير الفني الجديد للفريق، بعد إعلان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، إقالة المدرب الإسباني كيكي سيتين، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

5706353096.jpgصامويل إيتو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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