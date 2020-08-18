إليزابيث ديبيكي تنضم للعائلة الملكية البريطانية

متابعة بتجـــــــــــرد: انضمت الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لطاقم الممثلين النهائيين الذين يجسدون سيرة حياة العائلة البريطانية المالكة في المسلسل الشهير The Crown (التاج).

واختارت شبكة نتفليكس الممثلة الأسترالية لتجسد دور الأميرة ديانا في الجزئين الأخيرين الخامس والسادس من سلسلة السيرة الذاتية.

وستتولى النجمة الأسترالية، البالغة من العمر 29 عاماً، هذا الدور من إيما كورين، التي تلعب دور الأميرة ديانا في المواسم الأربعة من المسلسل.

وقالت ديبيكي في بيان نشره حساب مسلسل The Crown الرسمي على تويتر: “روح الأميرة ديانا وكلماتها وأفعالها تعيش في قلوب الكثيرين”.

وأضافت: إنه لشرف وامتياز حقيقي لي أن أنضم إلى هذا المسلسل الرائع، الذي جذبني منذ الحلقة الأولى”.

وانضمت ديبيكي، التي لعبت دور البطولة في فيلم The Great Gatsby عام 2013، إلى جانب جوناثان برايس وإيميلدا ستونتون اللذان يلعبان دور الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية في المسلسل.

ويتابع مسلسل The Crown، الذي يعرض على نتفليكس والحائز على عدة جوائز، قصة حياة الملكة إليزابيث الثانية الطويلة من زواجها في عام 1947 وحتى الآن، ويتم تغيير الممثلين كل موسمين نظراً لطول الفترة الزمنية الممتدة التي يغطيها المسلسل.

من المقرر عرض الموسم الرابع من The Crown في وقت لاحق من هذا العام، وسيسلط الضوء على مارجريت تاتشر كرئيسة للوزراء وكذلك زواج الأمير تشارلز والأميرة ديانا المضطرب.