مقاضاة حسن شاكوش والتحقيق مع أحمد سعد.. توابع "100 حساب"

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

وأعلن المجلس أنه سيخاطب كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.

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يأتي ذلك بعد طرح أغنية "100 حساب" التي جمعت أحمد سعد بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، إذ اعتبرت النقابة أن طرح أغنية لمطرب موقوف عن مزاولة المهنة (حسن شاكوش)، وبدون موافقة حقيقية، يعد مخالفة كبيرة تستوجب الامتثال للتحقيق والعقاب.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر حررت محاضر ضد عدد كبير من مطربي المهرجانات مثل عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، لإحيائهم حفلات في الساحل الشمالي (شمال).



