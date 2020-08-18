سارة أبي كنعان تدخل “طرف ثالث” هذا الأسبوع

أعلنت شركة “فالكون فيلمز” عن استعدادها للبدء بتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان “طرف ثالث” هذا الأسبوع وهو من بطولة سارة ابي كنعان، فؤاد يمين وغيرهما، كتابة دانيال حبيب وكامي كبابة ومن إخراج سامي كوجان.

وكتبت الشركة عبر حسابها على انستغرام: “أفضل وسيلة للمضي قدماً هي متابعة العمل. تستعد شركة فالكون فيلمز هذا الاسبوع للبدء بتصوير فيلمها السينمائي الجديد “طرف ثالث” بطولة سارة أبي كنعان، فؤاد يمّين، عباس جعفر ومجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في لبنان وهو من كتابة دانيال حبيب و كامي كبابة ومن إخراج سامي كوجان.

من جهة أخرى، تشارك الممثلة سارة أبي كنعان في عملين دراميين الأول مسلسل “دفعة بيروت” الذي يتم تصويره حالياً في لبنان. والثاني مسلسل “دانتيل”، الذي سيبدأ عرضه يوم الأحد ٢٣ آب/أغسطس، انتاج شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، على أن يعرض بدايةً عبر شاهد VIP.

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تلعب سارة في “دانتيل”، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية. والعمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.

المسلسل يجمع مجموعة من النجوم محمود نصر، القدير سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.

يقدم المسلسل قصة اجتماعية مشوّقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء عريق باسم (دانتيل). تبدأ الأحداث عشية مرور ٣٥ عاماً على افتتاح المشغل، لتتكشف أسرار وحكايات أبطالنا، ما يقلب الأحداث رأساً على عقب. يتخلل العمل قصص حب وفراق ويطرح لقضايا مثيرة للجدل.