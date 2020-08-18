شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر 2021 بعد تأجيله هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم "العارف" على طرحه فى عيد الفطر 2021 بعد عودة السينمات بكامل طاقتها، وذلك بعدما كان من المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الفطر هذا العام، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا وقرار اغلاق دور العرض السينمائية تسبب فى إلغاء الموسم، وتقرر بعد ذلك اعادة تشغيل دور العرض بطاقة استيعاب 25% فقط مما جعل صناع الفيلم يؤجلونه للعام المقبل لحين تشغيلها بكامل طاقتها الاستيعابية.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

Advertisements

وكانت شركة سينرجى فيلمز قد طرحت برومو الفيلم على يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا فى شهر فبراير الماضى كبداية عملية الدعاية الخاصة بالفيلم وتخطى البرومو أكثر من 8 مليون مشاهدة، وذلك قبل تأجيل فكرة طرحه فى دور العرض هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وكان آخر أعمال أحمد عز فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" تأليف صلاح جهينى وإخراج طارق العريان وتم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى وتخطت ايراداته 100 مليون جنيه، بينما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى ووصلت ايراداته الى 80 مليون جنيه.