شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور رابع نجوم "مسرح مصر" خوضا لتجربة البطولة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض نجم "مسرح مصر" محمد أنور تجربة البطولة المطلقة الأولى من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "إسعاف يونس" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى ويشاركه البطولة الفنانة سارة سلامة إضافة إلى ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، ومقرر عرض العمل على منصة watch it الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ويعد محمد أنور رابع نجوم فرقة "مسرح مصر" الذين يخوضون تجربة البطولة المطلقة، حيث سبقه على ربيع الذى قدم مسلسلين من بطولته وهم "سك على اخواتك" عام 2018، و"فكرة بمليون جنيه" عام 2019، اضافة إلى مسلسل ثالث اشترك فى بطولته مع مصطفى خاطر وهو "عمر ودياب" فى 2020.



محمد انور

ونفس الأمر بالنسبة للفنان مصطفى خاطر الذى خاص تجربة البطولة المطلقة فى مسلسلين الأول هو ربع رومى" إخراج معتز التونى عام 2018، والثانى "طلقة حظ" إخراج أحمد خالد أمين عام 2019، وكذلك مسلسل "عمر ودياب" إخراج معتز التونى والذى قدمه بصحبة على ربيع هذا العام 2020

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كما خاض حمدى الميرغنى تجربة البطولة المطلقة هذا العام من خلال مسلسل "اتنين فى الصندوق" الذى قدمه بصحبة صديقه نجم مسرح مصر" أيضاً محمد أسامة "أوس أوس"، ليكون معظم نجوم الفرقة خاضوا تجربة البطولة بعد نجاحهم الكبيرة فى عرض "مسرح مصر" على مدار 7 مواسم.

يذكر أن محمد أنور يشارك حالياً بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى الذى يتم تصوير الجزء الثانى منه للعرض على قناة الحياة، بعد عرض الجزء الأول من 25 حلقة قبل شهر رمضان الماضى، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، اسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.