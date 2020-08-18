بالصور.. سلمى أبو ضيف تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة سلمى أبو ضيف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث ظهرت "سلمى" في الصور بإطلالة أنيقة. يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل "حدوتة مرة" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، عبير منير، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

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